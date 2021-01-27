У национального парка «Смоленское Поозерье» появится животное-талисман. Фото: www.poozerie.ru

Национальный парк «Смоленское Поозерье» решил обзавестись новым другом. Виртуальное животное, которое будет выбрано с помощью жителей и гостей региона, станет талисманом туристического комплекса.

— Каким он должен быть? Как выглядеть? Какими чертами характера обладать? Он может быть похож на настоящее живое существо или быть мультяшным — Ваша фантазия ничем не ограничена, — сообщает пресс-служба национального парка.

Для того, чтобы поучаствовать в выборе талисмана, нужно заполнить анкету, состоящую из 9 вопросов. В числе прочего смоляне могут решить, как животное будут звать, какие у него будут хобби и даже то, с кем оно будет дружить.

— С Вашей помощью будет «рожден» уникальный зверь (или не зверь), который — мы верим в это — обязательно принесет удачу «Смоленскому Поозерью», — говорится в обращении.