Смоленская область присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Фото: Олег ЗОЛОТО

27 января по всей России пройдет Всероссийская акция, приуроченная ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Смоленске и ряде других муниципальных образований области будут доступны информационные точки, на которых каждый желающий сможет узнать о подвиге ленинградцев, сообщает пресс-служба администрации области.

Также участники акции получат символический кусок блокадного хлеба весом в 125 граммов. Именно такое количество еды приходилось на одного жителя Ленинграда в сутки в самый трудный период блокады. Но большая часть этих 125 граммов состояла из несъедобных примесей: пищевой целлюлозы, жмыха, обойной пыли и так далее.

В Смоленске мероприятие начнется в 13:00 возле городской администрации и Громовой башни. Также в памятный день волонтеры и соцработники посетят ветеранов-блокадников и окажут им необходимую помощь, а во всех школах региона будут проведены уроки памяти.