Смоляне поучаствовали во втором Социальном онлайн-форуме. Фото: smolensk.er.ru.

В Социальном онлайн-форме приняли участие Председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, руководитель думской фракции Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, а также федеральные министры и представители волонтерских центров партии со всей страны. В числе последних оказались и смоляне.

— Каждая инициатива волонтеров имеет большое значение, — приводит слова Дмитрия Медведева пресс-служба «Единой России» в регионе.

Волонтеры из разных уголков России делились опытом, рассказывали о своей деятельности и предлагали интересные, а главное полезные инициативы. Например, по итогам форума будет рассмотрена идея о выдаче людям из группы риска и возрастным гражданам мобильных устройств, информирующих о состоянии их здоровья.

— Мы услышали ряд практик из разных регионов. Наравне с другими волонтёрскими центрами мы работаем по многим направлениям: предоставляем врачам транспорт, наши депутаты занимаются автоволонтёрством — сами отвозят врачей-терапевтов к пациентам, доставляем горячие обеды в ковидный госпиталь, поддерживаем медработников, передаём в медучреждения необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты. Волонтёры ежедневно доставляют одиноким пенсионерам льготные лекарства и продукты. Все новые практики добровольчества мы с однопартийцами обсудим на ближайшем Президиуме. Я уверен, что коллеги поддержат инициативу о сборе средств на борьбу с пандемией. С этой бедой нужно бороться совместно. Наша задача остаётся прежней — в трудное время поддержать врачей и смолян, — прокомментировал итоги второго Соцфорума секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

В настоящее время количество волонтеров «Единой России» по всей стране достигает более 90 тысяч.