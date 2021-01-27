Смоленского предпринимателя подозревают в неуплате налога в крупном размере. Фото: Олег ЗОЛОТО

Директор Дорогобужского завода по производству котлов и запасных частей подозревается в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, руководитель организации скрыл деньги завода путем расчетов через счета третьих лиц в период с февраля по июль 2020 года. Таким способом втайне от налоговой ему удалось вывести более 4,5 млн рублей.

Региональный СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). По данной статье директору дорогобужского завода грозит штраф в крупном размере или лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность и выясняют обстоятельства случившегося.