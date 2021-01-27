В Смоленской области загорелся автовоз. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вчера около 10 часов вечера в Вяземском районе области загорелся автовоз. Водитель транспортного средства увидел горящее колесо прямо во время движения. Он оперативно отреагировал на случившееся — немедленно позвонил пожарным.

До прибытия огнеборцев водитель вместе со своим напарником начал выкатывать автомобили, которые были на автовозе. Спасатели, доехав до места случившегося, быстро потушили огонь и не дали ему распространиться на большую площадь, сообщает пресс-служба МЧС России по Смоленской области.

Сотрудники МЧС настоятельно просят граждан быть внимательными и осторожными и не пренебрегать правилами пожарной безопасности. До прибытия пожарных действительно стоит попытаться потушить огонь подручными средствами, но если вы понимаете, что это не удается, необходимо отойти на безопасное расстояние и предупредить всех людей вокруг. Если вы стали свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101».