О смоленских волонтёрах рассказали на 1 канале. Фото: smolensk.er.ru.

Доставка льготных лекарств пожилым людям и инвалидам, покупка продуктов для Павла Семёнова стала обыденностью. Волонтёр признаётся, что бывает непросто, ведь параллельно Паша дистанционно учится на юриста, но благодарные улыбки людей придают сил и вдохновения на работу.

Для добровольца Максима Васильева волонтёрство уже давно стало частью жизни. Некоторые заявки он выполняет, используя свой личный автомобиль. Говорит, что ради доброго дела не жалко ни бензина, ни времени, проведённого за рулём.

В Волонтёрском центре в Смоленской области работает много молодых и неравнодушных к проблемам других смолян. Ежедневно добровольцы навещают одиноких пожилых людей – привозят лекарства, продукты, предметы первой необходимости, помогают оплатить счета за ЖКХ и решить бытовые проблемы.

Сюжет 1 канала о смоленских активистах ЗДЕСЬ.

О самых востребованных практиках и инициативах добровольцы со всей России рассказали на втором Социальном онлайн-форуме «Единой России», который состоялся 26 января. В его работе приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, федеральные министры и активисты волонтёрских центров партии.

«На «горячую линию» Волонтёрского центра в Смоленске с начала пандемии поступило более 3000 звонков. В основном обращаются пенсионеры, которым рекомендовано оставаться дома. Активисты оперативно выполняют поставленные перед ними задачи. Волонтёрский центр не прекращал работу и в новогодние праздники. Добровольцы и депутаты осуществляли мечты детей с «Ёлки желаний», поздравляли медицинский персонал, дежурили в кол-центре в новогодние каникулы. Не оставили без подарков и ветеранов Великой Отечественной войны. Мы планируем расширять направления нашей работы. Например, недавно к нам обратилась пенсионерка, ей подарили мобильный телефон, но она не может разобраться с ним. Наши активисты настроили смартфон и научили им пользоваться. Важно, что у нас сформирована отличная команда, которая готова всегда прийти на помощь», - отметил руководитель Волонтёрского центра в Смоленской области Андрей Моргунов.

Напомним, во время второго Социального онлайн-форума добровольцы страны озвучили ряд новых значимых инициатив. Так, было предложено обслуживать детей-инвалидов в различных организациях без очереди. Сейчас такая норма действует только для инвалидов I и II групп. В свою очередь Председатель партии Дмитрий Медведев назвал это предложение справедливым и правильным. Также поступило предложение о компенсации расходов на интернет для социально незащищенных семей. Это поможет им, в том числе, во время вынужденного дистанционного обучения в школах.