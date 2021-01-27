Снег, туман и гололёд обещают 28 января в Смоленске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 28 января, в Смоленской области будет облачно. Мокрый снег прогнозируется местами ночью и на большей части территории региона днем.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает пешеходов и автомобилистов о гололедице, которая сохранится на отдельных участках дорог, а также о тумане. Смолянам советуют быть предельно осторожными и осмотрительными.

Ветер будет восточной четверти 4-9 м/с.

Температура воздуха: ночью -1°C…-6°C, днем -+1°C…-4°C. В Смоленске: ночью -2°C…-4°C, днем 0°C…-2°C. Атмосферное давление 727 мм рт. столба, существенно меняться не будет.