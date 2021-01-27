Смоленская прокуратура проверит информацию об избиении ребенка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в одном из пабликов в социальной сети появилось сообщение от неизвестной женщины, якобы ставшей свидетельницей страшного инцидента. Жительница Гагарина заявила, что некая 30-летняя женщина регулярно и жестоко избивает ребенка.

- Бьет старшего сына настолько сильно, что мальчик жалуется в школе абсолютно чужим людям. Доходило до того, что она ему с пьяну голову пробила. Со слов соседей, мама ведет аморальный образ жизни, - заявила автор поста. По ее словам, фото побоев ребенка есть у родителей его одноклассников.

Благодаря общественному резонансу, Гагаринская межрайонная прокуратура по поручению прокурора области немедленно начала проверку по факту избиения ребенка.