Губернатор Смоленской области сделал прививку от коронавируса. Фото: администрация Смоленской области.

В своей официальной группе в соцсети Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что привился от коронавируса во время рабочих командировок в Москву. Глава области получил два компонента вакцины «Спутник V».

— Вакцинировался там осознанно, для того чтобы не забирать из нашего общего «регионального котла» вакцину для себя, оставив ее для жителей области, — говорит Алексей Островский в своем посте.

Из побочных эффектов у главы региона наблюдалась лишь повышенная температура в течение нескольких часов. Губернатор призвал всех смолян не откладывать вакцинацию, чтобы как можно скорее остановить пандемию с помощью коллективного иммунитета к вирусу.