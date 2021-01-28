В Смоленске сотрудники ДПС помогли убрать неисправную машину с дороги. Фото: vk.com/dobro_67.

В Смоленске сотрудники ДПС помогли убрать неисправную машину с дороги. Инцидент произошел накануне на улице Московское шоссе.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что у водителя заглох автомобиль. На место прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы 2-го взвода отдельной роты ДПС по обслуживанию города Смоленска лейтенант полиции Дмитрий Мандриков и лейтенант полиции Евгений Даниленков. Поняв, что машину не завести, полицейские помогли оттолкать ее в сторону обочины.

- Видеозапись их поступка появилась в соцсетях, где собрала положительные комментарии в адрес полицейских, - сообщили в пресс-службе ведомства.