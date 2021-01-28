Смоленскэнерго в 2020 году осуществило технологическое присоединение 30 фельдшерско-акушерских пунктов региона. Фото: филиал «Россети Центр Смоленскэнерго».

В ушедшем году специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» осуществили технологическое присоединение тридцати фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Смоленской области. Суммарная выданная мощность ФАП в 2020 году составила 504 кВт.

С учетом высокой социальной значимости объектов здравоохранения энергетики оперативно выполнили процедуры технологического присоединения ФАПов к электросетям компании. В перспективе около 30 тысяч жителей Смоленской области смогут своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь. По два новых медучреждения появились в Ярцевском, Хиславичском, Угранском, Темкинском, Руднянском, Смоленском, Ершичском, Ельнинском, Демидовском, Духовщинском и Глинсковском районах области. Также в течение года были электрифицированы фельдшерско-акушерские пункты Велижского, Гагаринского, Кардымовского, Краснинского, Монастырщинского, Новодугинского Починковского и Шумячского района. В первом квартале 2021 года планируется завершить технологическое присоединение еще нескольких ФАП.

Смоленскэнерго в 2020 году осуществило технологическое присоединение 30 фельдшерско-акушерских пунктов региона. Фото: филиал «Россети Центр Смоленскэнерго».

Модульные фельдшерско-акушерские пункты, установленные в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», реализуемого в составе национального проекта «Здравоохранение» на территории Смоленской области, рассчитаны на прием пяти человек одновременно.