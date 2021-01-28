Nissan и Renault сгорели ночью в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Первое ЧП произошло в столице региона - в 02.20 28 января перед окнами одного из жилых домов на улице Большой Советской. Прибывшие спасатели потушили огонь, но машина получила серьезные повреждения и ее вряд ли удастся восстановить.

Второе ЧП - в начале пятого часа утра в Вязьме. Автомобиль Renault Duster был припаркован рядом с многоквартирным домом на улице Полины Осипенко.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что автовладелец проснулся от сработавшей сигнализации. Выглянув в окно, он увидел языки пламени из-под капота кроссовера, побежал на улицу и начал закидывать пламя снегом. В это время его жена уже вызвала пожарных.

- Прибывшие пожарные потушили огонь. В результате происшествия выгорел моторный отсек, оплавлена панель приборов. Возможно, причиной пожара могла стать электротехническая неисправность, - сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области.