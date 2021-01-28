7,2 тысяч га леса восстановили в Смоленской области в 2021 году. Фото: администрация Смоленской области.

Лесовосстановление стало возможным благодаря реализации в регионе проекта «Сохранение лесов». В пресс-службе областной администрации отмечают, что в площадь восстановленных лесов превысила план на 700 га.

Также в минувшем году была приобретена специализированная лесопожарная и лесохозяйственная техника и оборудование (бульдозеры, тракторы, тягачи и пр.). Новые возможности позволили эффективнее проводить мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению, а также снизить ущерб от лесных пожаров.

В 2021 году, по информации профильного Департамента, из федерального бюджета региону будет выделено 36 млн рублей на закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования. За счет этих средств, в частности, планируется приобрести 5 беспилотных летательных аппаратов, 4 трактора, 5 лесопосадочных машин, 2 катка-осветлителя, предназначенных для ухода за лесными культурами, и др.