Какие вакансии открыты в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»?

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» ищет сотрудников на постоянную работу. Фото: предоставлено рекламодателем.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» ищет сотрудников на постоянную работу. В г. Смоленск требуются:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электромонтер по испытаниям и измерениям;
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков;
Электромонтер оперативно-выездной бригады;
Водитель кат. В, С;
Бухгалтер по расчету ЗП.
В пгт. Красный:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Инженер;
Электромонтер оперативно-выездной бригады.
В г. Сафоново:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.
В пгт. Кардымово:
Электромонтер оперативно-выездной бригады.
В пгт. Холм-Жирки:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
В т. Ельня:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
В г. Рославль:
Электромонтер оперативно-выездной бригады;
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
В г. Ярцево:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Инженер;
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.
В г. Духовщина:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электромонтер оперативно-выездной бригады.
В г. Дорогобуж:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
В г. Вязьма:
Машинист БКСМ (тракторист);
Слесарь по ремонту автомобилей;
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электромонтер по эксплуатации кабельных линий;
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств.
В п. Хиславичи:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
В п. Ершичи:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
В г. Гагарин:
Электромонтер по эксплуатации кабельных линий;
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электромонтер по эксплуатации кабельных линий.
В п.Угра:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электромонтер по испытаниям и измерениям.
В г. Сычевка:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.
В п. Новодугино:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
В п. Темкино:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электромонтер по испытаниям и измерениям.
В г. Починок:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.
В г. Ельня:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков;
Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей.
В п. Глинка:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
В г. Рудня:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков;
В г. Велиж:
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.
г. Демидов:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Водитель кат. В, С.
В п. Монастырщина:
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.
Стабильная заработная плата, полный социальный пакет, программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором.
Профессиональная подготовка по профессиям рабочих за счет средств Работодателя. Иногородним предоставляется компенсация найма жилья.
Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64.
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