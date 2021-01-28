Какие вакансии открыты в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»?

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» ищет сотрудников на постоянную работу. Фото: предоставлено рекламодателем.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» ищет сотрудников на постоянную работу. В г. Смоленск требуются:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Электромонтер по испытаниям и измерениям;

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков;

Электромонтер оперативно-выездной бригады;

Водитель кат. В, С;

Бухгалтер по расчету ЗП.

В пгт. Красный:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Инженер;

Электромонтер оперативно-выездной бригады.

В г. Сафоново:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.

В пгт. Кардымово:

Электромонтер оперативно-выездной бригады.

В пгт. Холм-Жирки:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

В т. Ельня:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

В г. Рославль:

Электромонтер оперативно-выездной бригады;

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

В г. Ярцево:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Инженер;

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.

В г. Духовщина:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Электромонтер оперативно-выездной бригады.

В г. Дорогобуж:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

В г. Вязьма:

Машинист БКСМ (тракторист);

Слесарь по ремонту автомобилей;

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Электромонтер по эксплуатации кабельных линий;

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств.

В п. Хиславичи:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

В п. Ершичи:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

В г. Гагарин:

Электромонтер по эксплуатации кабельных линий;

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Электромонтер по эксплуатации кабельных линий.

В п.Угра:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Электромонтер по испытаниям и измерениям.

В г. Сычевка:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.

В п. Новодугино:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

В п. Темкино:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Электромонтер по испытаниям и измерениям.

В г. Починок:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.

В г. Ельня:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков;

Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей.

В п. Глинка:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

В г. Рудня:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков;

В г. Велиж:

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.

г. Демидов:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;

Водитель кат. В, С.

В п. Монастырщина:

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.

Стабильная заработная плата, полный социальный пакет, программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором.

Профессиональная подготовка по профессиям рабочих за счет средств Работодателя. Иногородним предоставляется компенсация найма жилья.

Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64.

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