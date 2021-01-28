В пятницу будет мокро и скользко в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В последний день рабочей недели будет мокро и скользко. Синоптики обещают в ночь на 29 января мокрый снег.

- Будьте осторожны! Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица, местами образуется гололед. Водителям стоит проявлять особую внимательность, воздержаться от опасных и резких маневров вблизи остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Смоленской области.

В пятницу ветер ночью будет слабый 1-6 м/с, а днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью -5°C…0°C, днем -3°C…+2°C. В Смоленске ночью -4°C…-2°C, днем -3°C…-1°C. Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет падать.