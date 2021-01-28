ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Смоленской области более 827 млн рублей в 2020 году. Фото: пресс-служба МЖД.

ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России и уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В январе – декабре 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, расположенных в границах Московской железной дороги, составила около 16 млрд рублей, из них в бюджет Смоленской области – 827,8 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Динамичное сотрудничество компании с регионами нацелено на развитие транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, ОАО «РЖД» принимает деятельное участие в социальной и экономической жизни регионов.