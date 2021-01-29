Новый проект благоустройства крепостной стены показали в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.

Арт-объект планируют расположить на берегу Днепра через дорогу от набережной.

- Арт-объект «Башня Фроловские ворота» - это фантом утраченной башни, которая располагалась на месте Православной гимназии. Многослойное стекло создает объемную модель башни, - отмечают в пресс-службе городской администрации. Выполнить работу планируется из множества стеклянных пластин, что придаст динамику. Также на центральном стекле хотят выгравировать текст исторической справки.

В городской администрации отмечают, что этот проект – часть 33 концепций, предложенных для благоустройства крепостной стены.

Между тем в столице региона продолжает ремонт крепости. На ряде участков разобрана кровля и участки кладки стен. Также ведутся работы в здании, где ранее располагалась Православная гимназия. Школа переведена в другое здание.