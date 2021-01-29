В Смоленске экс-полицейский осужден за организацию незаконной миграции. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Бывший начальник ОВМ МО МВД России «Дорогобужский» признан виновным в организации незаконной миграции, сообщают ряд правоохранительных структур региона. Страж порядка осужден по двум статьям уголовного кодекса - организация незаконной миграции и получение взятки.

Суд установил, что бывший полицейский с рядом соучастников за деньги регистрировал иностранцев на территории района без их участия.

С апреля 2017 по июнь 2018 года документы получили 80 человек, что стоило около 2 млн рублей.

Суд приговорил правоохранителя к 5,5 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн 600 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области:

- Факт противоправной деятельности начальника ОВМ МО МВД России «Дорогобужский» был выявлен в ходе проведения служебной проверки сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности и управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области. Указанный сотрудник был уволен из органов внутренних дел в августе 2018 года.

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