Испорченную вандалами остановку отремонтировали в Смоленске. Фото: Елена Недбайлова, паблик "Смоленский транспорт", ВКонтакте.

На остановке у Центрума на улице Николаева восстановили целостность обшивки остановочного павильона, у которого недавно были выявлены серьёзные повреждения – вандалы выломали боковые листы пластика, защищающие пассажиров, ожидающих транспорт в пункте, от ветра. Напомним, инцидент произошел в начале января 2021 года.

Коммунальщики привели остановочный пункт в приглядный вид.

- К сожалению, победить "художников", разрисовывающих остановочные павильоны, пока не получается, - пишут смоляне в соцсетях.