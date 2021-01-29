Смоленский депутат приобрёл дрова труженикам тыла. Фото: Смоленский городской Совет.

Альберту Александровичу и Вере Ивановне далеко за 80. Сейчас семья находится в сложной жизненной ситуации, поскольку год назад у них на участке случился пожар. Тогда пострадали хозяйственные постройки и куры. Отопление в доме печное, собственных средств на приобретение дров у супругов нет, а недавно стало понятно, запасов до конца зимы не хватит.

- Возраст у людей преклонный, положение тяжелое. Я привез дрова, думаю, так бы поступил на моём месте каждый. Альберт Александрович и Вера Ивановна трудились в тылу в годы Великой Отечественной войны, - сообщил Александр Зеленский.

Ветераны были очень тронуты и рады, ведь дров хватит не только на эту зиму.