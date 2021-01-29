Мужчина и женщина погибли во время пожара в Сафоновском районе. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

81-летняя женщина и 86-летний мужчина погибли во время пожара в частном доме в Смоленске. ЧП произошло в 16.50 28 января.

Сигнал о пожаре в доме поступил от местного жителя. К моменту прибытия огнеборцев дом горел открытым огнем.

- Строение полностью выгорело изнутри, уничтожена кровля. Тела погибших найдены при разборе завалов. Причина пожара устанавливается оперативно-следственной группой, - сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области.

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