В Смоленске в день вывода советских войск из Афганистана пройдет концерт. Фото: КДЦ "Губернский".

12 февраля в Смоленске вспомнят тех, кто храбро сражался на Афганской земле, кто выжил и вернулся домой, а также кто встретил свой последний час в бою и не успел попрощаться со своими близкими и родными.

В КДЦ «Губернский» состоится концерт ансамбля патриотической песни «Трассера». В программе авторские песни руководителя ансамбля, кавалера Ордена Красной Звезды, афганца Сергея Шикина, патриотические и душевные песни военного времени в исполнении фолк-группы «Кудесы» и солистов досугового центра.

Начало в 19.00. Вход свободный. 16+