В Смоленске налоговая инспекция приглашает на вебинар. Фото: УФНС России по Смоленской области.

29 января 2021 года в 10:00 часов ИФНС России по г. Смоленску приглашает на бесплатный вебинар, в ходе которого планируется осветить шесть блоков вопросов.

В частности, речь пойдет о результатах использования автоматизированной системы контроля «НДС-2» и выявляемых с ее помощью расхождениях. Сотрудники службы также расскажут о преимуществах получения услуг в электронном виде, ошибках, допускаемых при заполнении бухгалтерской и налоговой отчетности, особенностях расчета по страховым взносам для отдельных категорий налогоплательщиков в период пандемии, основных ошибках, допускаемых при заполнении документов на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации. В ходе вебинара состоится презентация доклада «ФНС России в стратегии развития предпринимательства в сфере общественного питания в РФ».

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