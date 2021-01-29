Бросившую в больнице ребенка женщину нашли в Смоленской области. Фото: Артем КИЛЬКИН.

Женщину, оставившую младенца в лечебном учреждении города Вязьмы, нашли, сообщает СКР по региону. В настоящее время с ней проводятся необходимые доследственные мероприятия.

По какой причине смолянка пошла на такой отчаянный поступок, не сообщается.

Напомним, об оставлении месячного ребенка стало известно накануне. Состояние здоровья младенца не вызывает опасений у врачей.

Ранее "КП" писал об истории исчезновения подростка из Бреста, которого ранее видели в Смоленской области. С журналистом встретился отец подростка.