Ранее пропавшего подростка нашли погибшим в Смоленске. Фото: СКР по Смоленской области.

В Смоленске обнаружено тело пропавшего ранее подростка под слоем снега. На месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Смоленской области. При осмотре на месте происшествия на теле погибшего каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено. Тело несовершеннолетнего будет направлено судебно-медицинскую экспертизу для установления причины его смерти.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Вячеслав ушел из дома 19 января.