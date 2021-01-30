В Смоленск начали поступать автобусы из столицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смоленск получил первую партию автобусов из столицы. В город привезли 5 машин, всего ожидается 20. ГУП «Мосгортранс» предоставляет технику нашему региону на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Все 20 автобусов, которые дополнят автоколонну города, — марки «Лиаз» 2011 года выпуска. Они вмещают большое количество людей, оснащены камерами внутри и снаружи, имеют устройства для заезда в салон маломобильных граждан.

Также стоит отметить, что это будет первый муниципальный транспорт в нашем регионе, оснащенный кондиционерами. В особо жаркие дни лета в нем будет намного комфортнее, чем обычно.

По прибытии в наш регион техника проходит технический осмотр, убирается, и ставится на учёт.