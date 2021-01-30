Единороссы расчистили от снега три детских сада в Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

За последние дни в городе выпало много снега. Коммунальные службы просто не справляются с такими объемами. На помощь им пришли неравнодушные к городу смоляне. Организовать большую уборку предложил секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов. По словам руководителя думской фракции Николая Дементьева, это не единовременная акция.

«Таких снежных зим не было давно. Мы будем и дальше помогать очищать город от снежных заносов. В приоритете, конечно, социальные объекты - детские сады, школы, поликлиники», - рассказал спикер.

Отметим, что смоленские единороссы традиционно выходят на субботники в рамках партпроекта «Чистый город». К ним подключаются и представители администраций районов Смоленска.

По словам председателя Смоленского городского Совета Виктории Макаровой, руководство дошкольных учреждений обратилось за помощью в расчистки территорий от снега.

«Снегопады внесли много хлопот в нашу жизнь. Вот, например, в детском саду «Дружба» единственный дворник заболел, территорию просто некому чистить. Мы решили помочь, провести утро с пользой», - подчеркнула Виктория Макарова.

Председатель горсовета напомнила, что в понедельник, 1 февраля, на заседании профильной комиссии по вопросам городского хозяйства депутаты подробно обсудят со «СпецАвто», «Зеленстроем» и «Жилищником», какие есть проблемы по уборке Смоленска и как их оперативно решить.

Не остались в стороне и добровольцы Волонтёрского центра. Диана Образюк, активист Центра, молодогвардеец, считает, что и такая помощь будет полезна. «Я не знаю, как родители с детьми раньше пробирались через сугробы, когда снега было ещё больше. После нашего субботника ходить здесь будет гораздо проще», - рассказала Диана.

За несколько часов плодотворной работы от снежных завалов очистили детские сады «Алиса», «Дружба» и «Снежинка».