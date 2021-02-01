В Смоленске часть домов остались без холодной воды из-за аварии. Фото: Дмитрий СМИРНОВ.

Часть домов по улице Автозаводская остались без холодной воды из-за аварии. Коммунальное ЧП произошло утром 1 февраля. В зону отключения попали дома №17, 19, 21, 21а, б, 21 корп. 3, 23а (детский сад), 27а, 30, 50, 52, 54, 50а и частный сектор, сообщает СМУП «Горводоканал». Также полностью обезвожены дома - 6-38б.

Коммунальщики обещают обеспечить бесперебойную доставку воды. Справки по телефону – 38-18-50, 70-50-62.

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