Движение транспорта на улице Водяной переулок частично перекроют. Фото: Алексей Булатов.

Движение транспорта на улице Водяной переулок частично перекроют с 1 по 28 февраля, сообщает городская администрация. Временные знаки появятся в связи с реализацией комплекса мер по антитеррористической защищенности зданий МВД.

Проезд ограничен на участке от улицы 2-я линия Красноармейской Слободы до улицы Дзержинского.

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