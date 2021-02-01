Водитель Renault получил травмы в ДТП под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Водитель Renault получил травмы в ДТП под Смоленском, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Автомобилист столкнулся с «Ладой» на перекрестке.

ДТП произошло около 21.00 31 января в районе дома №30 по улице Октябрьская.

- Водитель Renault не предоставил преимущество в движении автомашине «Лада Гранта», которая двигалась по главной дороге, - сообщили полицейские.

В результате ДТП 37-летнему водителю иномарки потребовалась помощь врачей. Также автомобилям потребуется существенный ремонт.