В Смоленске «юбилейного» подрядчика осудили на пять лет колонии. Фото: Артем Килькин.

В Смоленске «юбилейного» подрядчика Кирилла Огаркова за крупное мошенничество осудили на пять лет колонии общего режима. Дело рассмотрел Промышленный районный суд.

- Судом установлено, что бизнесмен с марта 2013 года по август 2014 года с помощью подконтрольных ему юридических лиц похитил более 78 млн рублей бюджетных средств, которые должны пойти на подготовку к празднованию 1150-летия основания Смоленска и строительство ряда объектов в сфере образования и молодежной политики. Также с августа по сентябрь 2014 года были похищены 9 млн рублей, принадлежащие другому предпринимателю, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Почти три года Кирилл Огарков находился в международном розыске и по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован из Австрийской Республики.

В администрации региона отмечают, что губернатор Алексей Островский ранее заявлял, что Огарков заслуживает суровый приговор. Глава региона неоднократно говорил о своей принципиальной позиции в части борьбы с коррупцией, причем как в крупных предприятиях региона, так и в органах власти. Большинство резонансных дел антикоррупционной направленности, в их числе, к слову и дело в отношении Огаркова, в последние годы возбуждалось на основании проверок, проведенных по его поручению контрольным департаментом администрации региона.