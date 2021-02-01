Смоленскэнерго в 2020 году на 22,8% сократило уровень аварийности на энергообъектах. Фото: филиал «Россети Центр Смоленскэнерго».

В 2020 году филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обеспечил снижение уровня аварийности в сетях филиала 0,4-6-110 кВ на 22,8% по сравнению с 2019 годом. При этом статистика показывает уменьшение числа аварий в распределительной сети 0,4-6-10 кВ на 24,9%.

По итогам анализа данных аварийности за прошедший год основными причинами аварий на сетях стали стихийные явления и неблагоприятные метеорологические условия (штормовые порывы ветра до 20 м/с, переходы «через ноль», грозовые и атмосферные перенапряжения, сильные снегопады и другое). Отвечая на вызовы стихии, в отопительном периоде 2019-2020 годов энергетики не допустили ни одного крупного технологического нарушения.

Кроме того, аварии случались из-за падения на воздушные линии деревьев, находящихся за пределами охранной зоны и высота которых превышает ширину просеки, и воздействия сторонних лиц и организаций.

Общее уменьшение технологических нарушений в ушедшем году обусловлено качественно проведенной работой по расчистке и расширению просек воздушных линий, успешно проведенной ремонтной программой.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов энергетики провели ряд мероприятий, которые будут способствовать обеспечению максимальной готовности к ликвидации аварийных ситуаций и снижению аварийности на энергообъектах.

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