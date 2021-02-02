Смоленская область заняла 31 место среди регионов по темпу строительства жилья. Фото: Алексей Булатов.

Смоленская область заняла 31 место среди регионов по темпу строительства жилья, сообщает администрация региона. Смоленщина вошла в «зеленую зону», перевыполнив, несмотря на ряд ограничительных мер по коронавирусу, показатели 2019 года.

Кстати, до 2024 года включительно по всей стране запланирован ввод 410 млн квадратных метров жилья.

Ранее в Смоленске суд определил судьбу главного "юбилейного" строителя. Кирилла Огаркова за крупное мошенничество осудили на пять лет колонии общего режима.