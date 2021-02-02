Новые случаи COVID-19 обнаружили на 17 территориях в Смоленской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

За последние сутки новые случаи COVID-19 обнаружили на 17 территориях в Смоленской области, сообщает региональный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Чаще ковид выявляли в Смоленске и Смоленском районе. Также много заболевших в Ельне, Дорогобуже и Рославле.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6800 человек, из них 5527 - в режиме самоизоляции, 1273 - в стационаре.

Фото: региональный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее и.о. начальника регионального департамента по здравоохранению Сергей Герасимов рассказал о длительности сохранения иммунитета после перенесённого заболевания.

- У каждого он индивидуален, - отмечает Сергей Герасимов. - В среднем, стойкий клеточный иммунитет после коронавируса (то есть антитела) сохраняется в течение 3-8 месяцев. Это критические точки, когда уровень антител начинает ощутимо снижаться. По некоторым данным, гуморальный иммунитет может сохраняться до двух лет.