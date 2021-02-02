Следствие ищет свидетелей ДТП в Кардымовском районе. Фото: из архива "КП"

Полицейские ищут свидетелей ДТП в Кардымовском районе Смоленской области. Вечером 26 декабря 2019 года на 360-м километре автодороги М1 «Беларусь» водитель машины «ВАЗ 2115» столкнулся с идущим впереди грузовиком «MAN TGS». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «ВАЗа» - женщина 1982 года получила тяжелые телесные повреждения.

Следствие просит возможных свидетелей аварии сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

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