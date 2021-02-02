Более 17 тысяч смолян планируют обеспечить качественным водоснабжением. Фото: из архива "КП"

В этом году планируют обеспечить качественным водоснабжением более 17 тысяч смолян. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в области реконструируют 10 водозаборов и создадут 9 новых станций очистки воды. Сооружения построят в Велиже, Сычёвке, Темкино, на станции Игоревская Холм-Жирковского района, в посёлке Верхнеднепровский, а также деревнях Мерлино, Былинки, Корзово.

Стоит отметить, что работы проведут в рамках регионального проекта «Чистая вода».

Читай также:

Смоленскэнерго в 2020 году на 22,8% сократило уровень аварийности на энергообъектах (подробнее)