В Смоленске 9 человек привлекли за нарушение масочного режима. Фото: из архива "КП". Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске 9 человек привлекли за нарушение масочного режима – восьмерым назначено предупреждение, а один за повторное нарушение оштрафован на 7500 рублей.

Решения вынес Промышленный районный суд.

Ранее в Смоленске «юбилейного» подрядчика осудили на пять лет колонии. Почти три года Кирилл Огарков находился в международном розыске и по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован из Австрийской Республики.