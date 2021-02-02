В Смоленске 9 человек привлекли за нарушение масочного режима. Фото: из архива "КП".
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске 9 человек привлекли за нарушение масочного режима – восьмерым назначено предупреждение, а один за повторное нарушение оштрафован на 7500 рублей.
Решения вынес Промышленный районный суд.
Ранее в Смоленске «юбилейного» подрядчика осудили на пять лет колонии. Почти три года Кирилл Огарков находился в международном розыске и по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован из Австрийской Республики.