Смолянка вспомнила о детях после 100 часов принудительных работ. Фото: из архива "КП".

Жительница Починковского района Смоленской области начала платить алименты после принудительных работ на коммунальном предприятии. Какое-то время смолянка не исполняла обязательства перед тремя детьми, рассказали в районном отделении ФССП. По решению суда женщина должна была отдавать на содержание несовершеннолетних половину заработка.

Как выяснилось, у женщины не было работы и средств на счету. А общая сумма задолженности выросла до миллиона рублей.

Смолянка долгое время проживала по другому адресу и скрывалась от судебных приставов. Из-за чего и была объявлена в розыск.

- Женщину несколько раз предупреждали, что за неуплатой алиментов может последовать административная или даже уголовная ответственность. Выводов родительница не сделала и поэтому была отправлена на 100 часов обязательных работ. Стоит отметить, что после наказания женщина изменила своё отношение к детям и обратилась в суд, чтобы восстановить родительские права, - сообщили сотрудники управления.

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