В Смоленске СКР возбудил дело после смерти пенсионера в прямом эфире

Участник треш-стрима Дед из Смоленска умер в прямом эфире. Фото: Иван ПОЖАРНИКОВ, Вконтакте.

В Смоленске СКР возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности после смерти пенсионера в прямом эфире. Юрий Душечкин известен любителям треш-стримов как Дед. По предварительной информации, причиной смерти пожилого мужчины стала передозировка водкой. На крепкие напитки гостям стримов скидывались подписчики.

- В настоящее время следователями СК России устанавливается лицо, которое организовало прямые эфиры через социальную сеть, а также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали представители СКР.

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