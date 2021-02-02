Смоленские силовики выявили нелегальную мастерскую по производству оружия. Фото: из архива "КП".

В Смоленске сотрудники МВД и ФСБ обнаружили нелегальную мастерскую по производству оружия. Как сообщают в пресс-службе ФСБ РФ, к восстановлению боевого вооружения и его сбыту причастны 43 жителя 19 субъектов страны.

- В январе 2021 года в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, а также Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях по адресам проживания нелегальных оружейников провели обыски, - говорят в ФСБ РФ.

Из незаконного оборота были изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 3 пулемета, 18 автоматов, специальная снайперская винтовка «Винторез», 8 пистолетов-пулеметов и прочие оружие.

Деятельность 28 подпольных мастерских прекращена, а работа по пресечению незаконного изготовления боеприпасов продолжается.

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