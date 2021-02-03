Смоляне смогут поучаствовать в патриотическом флешмобе

Панорама "Сталинградская битва". Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 февраля стартовала масштабная акция «Ромашка Победы. Семейная история войны». Она посвящена 78-й годовщине победы советских войск в битве на Волге, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

Поучаствовать в акции могут все желающие, в том числе и смоляне. Для этого достаточно прочесть одно из 78 фронтовых писем защитников Сталинграда, опубликованных на сайте музея. Видеоролик необходимо выложить в соцсетях Инстаграм или Вконтакте с хештегами #МузейПобеды #РомашкаПобеды2021 и #СталинградскаяБитва.

Первыми трогательные письма участников войны прочитали актеры и режиссеры театра и кино, члены Общественного совета Музея Победы Владимир Машков и Борис Галкин. С их выступления и был объявлен старт акции, которая продлится до 23 февраля.

В качестве познавательного дополнения все пользователи могут зайти на сайт Музея Победы и ознакомиться с большим количеством контента, посвященного Сталинградской битве, виртуальными экскурсиями и мастер-классами. Дети смогут поучаствовать в интерактивной экскурсии «Восстанови Сталинград», а тем, кто постарше, предложен мастер-класс по сборке легендарного танка Т-34.