Глава Смоленска поручил активизировать борьбу с незаконными ларьками. Фото: Евгения ГУСЕВА

Городская администрация в ходе рейдов регулярно выявляет незаконно установленные торговые точки. Но, несмотря на это, спустя какое-то время горе-бизнесмены продолжают работу в том месте и так же нарушают закон.

Накануне Глава города поручил главам районных администраций активизировать работу по борьбе с подобными нарушителями.

Местным органам и отделу потребительского рынка предстоит сверка ларьков и выяснение точного количества незаконных торговых объектов в течение недели.

Также Андрей Борисов предложил воспользоваться помощью общественников и молодежи, чтобы проинформировать смолян о ларьках, работающих незаконно. Совместные усилия позволят эффективнее бороться с недобросовестными предпринимателями, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.