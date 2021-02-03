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Смолянина подозревают в попытке дачи взятки в размере 15 тыс рублей

Мужчина попытался «купить» начальника отделения ГИБДД по Смоленскому району
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянина подозревают в попытке дачи взятки в размере 15 тыс рублей.

Смолянина подозревают в попытке дачи взятки в размере 15 тыс рублей.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Фигурантом уголовного дела стал гражданин Республики Узбекистан, который, по предварительным данным, попытался дать взятку начальнику отделения ГИБДД по Смоленскому району.

По версии следствия, 31 января подозреваемый находился в служебном кабинете ОМВД по Смоленскому району. Тогда мужчина попытался «вручить» начальнику ОГИБДД указанного отдела полиции взятку в размере 15 тысяч рублей, чтобы в отношении него не проводилось проверочных мероприятий, сообщает СУ СК по Смоленской области.

В отношении гражданина Узбекистана возбуждено уголовное дело по статье за покушение на дачу взятки. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Криминал