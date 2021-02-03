В пожаре в Смоленской области погиб 65-летний мужчина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В десятом часу вечера 2 февраля в деревне Выгарь Дорогобужского района случился пожар, в результате которого погиб 65-летний мужчина. К моменту прибытия спасателей бревенчатый частный дом был в огне по всему периметру.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Смоленской области, строение полностью уничтожено огнем. Тело жителя было обнаружено лишь при проливке и разборе сгоревших конструкций.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает причины пожара.