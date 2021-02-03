В Смоленске начнут активно бороться с рекламой наркотиков. Фото: smoladmin.ru.

— Ежедневно на торговых павильонах, фасадах зданий, остановках общественного транспорта, столбах, ограждениях, в подземных переходах появляются надписи, портящие внешний облик, либо рекламирующие сайты для приобретения наркотических средств, — сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

На совещании в Администрации города Глава Смоленска Андрей Борисов акцентировал внимание профильных структур на необходимость ведения систематического контроля за появлением подобным надписей. По мнению градоначальника, нужно принуждать собственников здание к закраске.

Главы администраций Промышленного, Ленинского и Заднепровского района в ближайшие дни проведут рейдовые мероприятия для выявления подобных случаев. Авторов же подобных надписей буду привлекать не только к административной ответственности, но и в некоторых случаях к уголовной.

Помимо борьбы с рекламой наркотиков и других портящих внешний облик зданий надписей, будут проводиться работы по ликвидации громоздких кондиционеров и вывесок на фасадах.

Ранее мы сообщали, что смоленские силовики выявили нелегальную мастерскую по производству оружия.