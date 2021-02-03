Смоленские депутаты занялись проблемой уборки снега. Фото: smolsovet.ru.

Депутаты партии “Единая Россия” инициировали проведение заседания комиссии горсовета, чтобы детально обсудить с профильными специалистами проблемы очищения города от снега. Руководители предприятий, ответственных за это направление, в числе наиболее острых проблем назвали нехватку уборочной техники, плохое состояние нынешнего автопарка, а также недостаточное количество сотрудников.

По словам генерального директора МБУ “СпецАвто” Валерия Батюка, за последнее время в лизинг были приобретены три комплексные дорожные машины, которые уже эксплуатируются, а еще три универсальные коммунальные машины на этой неделе должны быть направлены на уборку тротуаров.

Также на заседании было отмечено, что зачастую оперативной уборке дорог мешают смоляне, которые паркуются на обочинах дорог, сообщает пресс-служба смоленского Городского совета.

В ходе встречи заявили, что для улучшения ситуации крайне важно приобретение дополнительной снегоуборочной техники. В скором времени из числа депутатов горсовета будет создана рабочая группа, которая в период сильного снегопада займется контролем за деятельностью предприятий, задействованных в уборке Смоленска.

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