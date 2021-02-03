Реконструкцию очистных сооружений в локомотивном депо Вязьма-Сортировочная проведут в 2021 году. Фото: Клоков Павел.

Это минимизирует негативное воздействие на окружающую среду.

Очистные сооружения будут реконструироваться в локомотивных депо Вязьма-Сортировочная, Бекасово-Сортировочное, Курск-Сортировочный и Смоленск-Сортировочный, что позволит очищать сточные воды не только предприятий железнодорожного транспорта, но и жилых районов прилегающих территорий.

Газовые котельные взамен мазутных планируется построить на станциях Узловая, Курск, Брянск, Сухиничи. Данные сооружения снизят выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 280 тонн в год.

В текущем году на МЖД планируется выполнить работы по устройству шумозащитных экранов на станции Люблино-Сортировочное в Москве, чтобы повысить комфорт жителей районов Люблино и Печатники. Кроме того, продолжится установка шумозащитных конструкций в рамках развития МЦД, их протяженность в общей сложности к 2024 году составит 120 км. В 2021 году в рамках федеральных, региональных и дорожных экологических акций железнодорожники высадят свыше 30 тыс деревьев.

В 2020 году на МЖД удалось снизить потребление электроэнергии более чем на 150 тыс. кВт ч, топливно-энергетических ресурсов – на 20,8 тонны, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – на 5,7 тонны. Кроме того, была проведена уборка территории общей площадью более 220 тыс. кв. м, ликвидировано 10 свалок, с которых вывезено около 250 тонн отходов.

2021 год в компании ОАО «РЖД» объявлен «Годом экологии». Внедряя экологически безопасные технологии и проекты, компания снижает уровень воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и вносит свой вклад в сохранение природных экосистем