В школы Смоленской области поступило 202 интерактивных доски

В Администрации региона подвели итоги реализации нацпроектов в 2020 году. Фото: admin-smolensk.ru.

Образовательные организации региона оснащаются высокотехнологичным компьютерным оборудованием. По итогу минувшего года уже 202 интерактивные доски размещены в школах Смоленской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

Также в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на базе Смоленской областной технологической академии открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб». Это инновационная площадка допобразования детей и подростков в сфере IT. Сейчас более 400 юных смолян проходят обучение в «IT-кубе». Они изучают программирование на языках Java, Python, сетевое программирование и тд.