8 смолян оштрафовали за участие в несанкционированном митинге

Участников несанкционированного митинга в Смоленске оштрафовали. Фото: "Подслушано Смоленск", ВКонтакте.

Ленинский районный суд избрал меру наказания 8 смолянам за участие в несанкционированном митинге в минувшее воскресенье. Задержанных судили за нарушение статьи «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Четверых нарушителей оштрафовали на 15000 руб., двух — на 12000 руб, еще двух на 11000 руб. и 17000 руб. соответственно, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Ранее мы писали о том, как в Смоленске прошел несанкционированный митинг.