В Смоленской области пройдет акция «РЖД-Медицина» против онкологии». Фото: rzd-medicine.ru.

Бесплатные консультации врачей-онкологов пройдут в железнодорожных поликлиниках Смоленска и Вязьмы 4 февраля в рамках акции «РЖД-Медицина» против онкологии», сообщает пресс-служба МЖД.

Железнодорожные поликлиники Смоленска и Вязьмы 4 февраля примут участие в общесетевой акции «РЖД-Медицина» против онкологии». В этот день любой желающий сможет получить бесплатную консультацию врача-онколога и пройти скрининг. Для этого необходимо заранее записаться на прием по телефону лечебного учреждения.

Ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака 4 февраля проводится Всемирный день борьбы с раком, в рамках которого специалисты информируют людей о ранней диагностике, методах лечения и профилактики онкологических заболеваний. Традиционно в нем принимают участие клиники сети «РЖД-Медицина».

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Требуется консультация специалиста.