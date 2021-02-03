В Смоленской области пройдет акция «РЖД-Медицина» против онкологии». Фото: rzd-medicine.ru.
Бесплатные консультации врачей-онкологов пройдут в железнодорожных поликлиниках Смоленска и Вязьмы 4 февраля в рамках акции «РЖД-Медицина» против онкологии», сообщает пресс-служба МЖД.
Железнодорожные поликлиники Смоленска и Вязьмы 4 февраля примут участие в общесетевой акции «РЖД-Медицина» против онкологии». В этот день любой желающий сможет получить бесплатную консультацию врача-онколога и пройти скрининг. Для этого необходимо заранее записаться на прием по телефону лечебного учреждения.
Ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака 4 февраля проводится Всемирный день борьбы с раком, в рамках которого специалисты информируют людей о ранней диагностике, методах лечения и профилактики онкологических заболеваний. Традиционно в нем принимают участие клиники сети «РЖД-Медицина».
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Требуется консультация специалиста.